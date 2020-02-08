Общество

«Акценты» Донецкого: Случай вице-губернатора Кузнецова, ЮНЕСКО против детей и кто такой «Нави Волырк»

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Приобретение и наказание. Бывший вице-губернатор Александр Кузнецов осужден на 5 лет по делу о взятке.

«Ужасы» нашего городка. Многие псковичи не согласились с ликвидацией детской площадки у Покровской башни.

История «медведя-оборотня». Псковский театр драмы имени Пушкина покажет спектакль о великом русском баснописце.

В среду, 12 февраля, Псковский городской суд приговорил бывшего губернатора Псковской области Александра Кузнецова к пяти годам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере. Событие не только громкое, но и беспрецедентное для Псковской области, в том смысле, что столь высокопоставленных чиновников в нашем регионе еще не осуждали. При этом прокуратура требовала для экс-заместителя главы администрации области 9 с половиной лет строго режима, то есть приговор суда можно назвать «мягким», как выражаются юристы, «срок меньше низшего порога по статье в силу смягчающих обстоятельств». Могло быть хуже.

Вердикт суда, как и обстоятельства всего резонансного дела, вызвали неоднозначную реакцию среди наблюдателей, и понятно, почему. Вкратце напомню фабулу. Следствие инкриминировало бывшему вице-губернатору получение взятки в виде скидки на дом, который в 2011-м году он приобрел в Пскове. Размер скидки, предоставленной строительной фирмой «ВестСтрой», один миллион 350 тысяч рублей. За эти деньги фирма якобы получила от чиновника выгодный подряд.

Кузнецов своей вины не признал, настаивая на том, что заниженная цена объяснялась многочисленными недоделками при продаже дома. В любом случае все эти подробности, как и давность истории, заставляют защитников Кузнецова говорить о «заказном» характере дела (в этом, разумеется, убежден и сам осужденный).

Получается, что где-то под сукном долгих семь лет лежала некая «папочка с компроматом», которая в «нужный момент» была извлечена на свет божий и задействована в обвинении. Настоящая же цель следственных действий якобы заключалась в другом: через бывшего вице-губернатора выйти на «третьих лиц» из команды бывшего губернатора Андрея Турчака. Отсюда следует первая и весьма популярная «конспирологическая» точка зрения на «кейс бывшего вице-губернатора»: Кузнецов стал заложником и жертвой неких тайных политических интриг, плетущихся где-то под коврами околокремлевской тусовки.

Вспомним, как все начиналось в декабре 2018 года. Ничто, как говорится, не предвещало. Кузнецов спокойно работал в команде нового губернатора Михаила Ведерникова, участвовал в публичных слушаниях по бюджету, как вдруг… Трах-ба-бах! Сенсация года! Арест, громкие обвинения в коррупции, этапирование в Санкт-Петербург, фотографии растерянного чиновника в клетке.

И все из-за чего? Нет, не из-за чемодана с пачками долларов, как у министра Улюкаева, и не из-за меченного невидимой краской пакета с деньгами, как у губернатора Кировской области Никиты Белыха, а… из-за скидки на дом, купленный в 2011-м.

Всё скромно. Ярких вещдоков нет. Светящаяся в инфракрасных лучах краска в деле не фигурирует. Есть скучные цифры в документах купли-продажи и показания свидетелей. Нужен был повод для ареста, и вот его нашли. Повторюсь, это «конспирологическая» версия событий.

Но есть и вторая версия, которой трудно подобрать название, - из серии «ничего личного». Ее можно назвать «кампанейской» (от слова «кампанейщина»). В государстве у нас, как известно, усиленно борются с коррупцией. Причем с коррупцией в высших эшелонах власти. Несколько губернаторов, как мы знаем, успешно уехали на зону. И даже целый экс-министр экономразвития Улюкаев последовал за ними.

А что же Псковская область? А - ничего. Возникает вопрос: это что же, у нас все чиновники такие честные? Или просто органы не дорабатывают? Многозначительная пауза… Доработали. Появилось «дело Кузнецова». Чемоданов с миллионами не нашли, но, что называется, «с паршивой овцы…». На фоне столичных квартир с тоннами долларов выглядит, конечно, жиденько, но у нас на Псковщине все как-то так: жидко да мелко по сравнению с другими, более кучерявыми, субъектами – и щи, и жемчуг.

При этом понятно, что среднестатистическому обывателю плевать на все эти «квазиконспирологические» версии и хитросплетения; обыватель априори убежден, что «если кто во власти, то обязательно возьмет - если не деньгами, так «борзыми щенками». В данном случае в качестве «борзого щенка» - имущество со скидкой в один миллион 350 тысяч рублей. Все, опять же, познается в сравнении.

Кому-то сумма, возможно, и кажется смехотворной («Тоже, нашли коррупционера!»), но не большинству псковских жителей, перебивающихся с копейки на копейку и убежденных: «Вор должен сидеть в тюрьме».

У нас вон каждый день ловят воришек в «Пятерочках» и «Магнитах». Кто бутылку коньяку стибрил, кто кусок мяса и банку кофе, и всем этим людям дают реальные сроки. Так почему бы и не присесть на «пятерочку» и бывшему замглавы обладминистрации? Раз уж суд вынес такой вердикт? А какая там «подноготная» у этого громкого дела, «конспирологическая» или «кампанейская», - уже не столь важно. «Присел», и хорошо, справедливость восторжествовала. А где-то наверху кто-то важный и влиятельный поставил галочку: «В Псковской области с коррупцией тоже борются».

И я продолжаю. Есть у нас в Пскове замечательный храм – церковь Рождества и Покрова Богородицы от Пролома, что рядом с Покровской башней. Памятник истории и культуры XV—XVI веков, в прошлом году вошедший в список ЮНЕСКО. «От пролома» храм называется потому, что находится рядом с местом обрушения крепостной стены во время осады Пскова войсками польского короля Стефана Батория осенью 1581 года.

Тогда, по легенде, пред неприятелем явилась Богородица с чудотворной иконы Псково-Печерского монастыря, и враг в панике бежал. В знак благодарности псковичи и пристроили к маленькому храму Покрова еще один придел – Рождества, и церковь получила свой неповторимый «сдвоенный» вид, так удивляющий туристов.

Но вот в октябре прошлого года рядом с храмом появилась детская площадка. Так называемые, как было указано на табличке, «элементы», покрашенные в цвета «вырви глаз», настолько диссонировали с тихой лепотой шедевра средневековой архитектуры, что в сети тут же появились фотографии, наглядно демонстрирующие этот самый кричащий диссонанс, и комментарии многочисленных защитников старины, призывающих убрать «уродство» от храма.

Как обычно, завязалась полемика с вопросами «Что за безобразие?» и «Кто разрешил беспредел?», которая закончилась демонтажем детской площадки. Произошло это две недели назад. Вроде бы охранная справедливость и элементарное чувство прекрасного восторжествовали. Но тут произошла неожиданная вещь - раздались голоса уже недовольных ликвидацией детской игровой площадки.

Некоторые граждане стали высказывать свое недоумение, цитирую реплику из Фейсбука: «А чем помешала скромная детская площадка? Она ведь была совсем небольшая, и дети, приходившие на службу <…> играли там, и не шумели таким образом в храме. Это же не пивной ларёк, не магазин или киоск, зачем так?». А один неравнодушный гражданин даже обозвал общественников «просто скотами» и «в каждой бочке затычками».

На Псковской Ленте Новостей эта позиция получила развернутое выражение в письме некоего Виктора, опубликованном в рубрике «Интерактив», цитирую: «Очевидно, местные власти все-таки пошли на поводу у некоторых особо возмущающихся псковичей и решили ее убрать. И вот вопрос: что, теперь стало лучше? А главное – кому от этого стало лучше?». Далее автор в четырех абзацах пытается убедить читателей, что никому детская площадка у храма не мешала, тем более, у прочих храмов, входящих в список ЮНЕСКО, обстановка не лучше: у одного дети зимой катаются с горки, у другого – находится автостоянка, у третьего – вообще спа-отель. Цитирую: «Уверен, если таким критиканам дать волю, они бы снесли все, что находится в радиусе 100 метров от древних памятников. И при этом заявляли бы, что делают благое дело. Увы, это не так. И пока от их оголтелой глупости наблюдается только вред».

Я не стану спорить с доводами автора, потому что они абсолютно не убедительны, и катание детей с горки раз в году никак не сравнимо с той аляповатой «бякой», которую установили рядом с храмом. И все же я процитировал мнение псковича именно потому, что оно, увы, представляется мне достаточно репрезентативным и показательным, лишний раз свидетельствуя о том, что борьба за сохранение шедевров архитектуры в городе – действительно совершенно живое и актуальное дело.

У нас в городе, да и в стране в целом, к сожалению, полно людей, которые не видят ничего дурного в том, чтобы наворотить рядом с достопримечательностями мирового уровня всякого непотребного уродства: будь то какой-нибудь вульгарный тренажер, или детская площадка, покрашенная в кричащие цвета. Поразительно, но эти люди нисколько не стесняются своего невежества и даже демонстрируют его; наверное, это не вина их, а беда, но именно поэтому в мире и была разработана универсальная защита в виде охранных зон (например, тех же требований к объектам из списка ЮНЕСКО). Если бы не предписанные законом ограничения, все-таки влияющие на градостроительную политику, мы бы давно жили бы в каком-нибудь чудовищном Диснейленде, где все едино – что храм, что ларек, что детская площадка в расцветке «пожалейте мое зрение».

И я завершаю. По обычаю, - театральным анонсом. На этих выходных псковских ценителей Мельпомены ждет премьера в театре драмы имени Пушкина.

Молодая петербургская режиссерка Елена Павлова поставила на малой сцене спектакль «Нави Волырк, капитанский сын». Название пьесы имеет интригующее продолжение: «Жизнь Ивана Крылова, медведя-оборотня, рассказанная им самим Неизвестному лицу». Спектакль родился из эскиза режиссерской лаборатории «Театр про писателей», которая, напомню, состоялась в театре в июне прошлого года. За превращение наброска в полноценный репертуарный спектакль тогда проголосовали зрители и театральные критики-эксперты.

В главной роли – ведущий актер театра, заслуженный артист России Сергей Попков, который, - что примечательно, - как раз 16 февраля отмечает свой шестидесятилетний юбилей, и для которого «Нави Волырк» станет настоящим бенефисом. Кто такой, этот таинственный «Нави Волырк»? Если еще не догадались, есть повод сходить на премьерные показы.

Засим прощаюсь. Это были «Акценты». Берегите себя!

Александр Донецкий