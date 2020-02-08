Псковские садоводы выступили против многоэтажной застройки их территорий

По инициативе общественной комиссии по садоводствам 13 февраля состоялся экстренный сбор городских садоводов СНТ «Ремзавод», «Коммунальщик», «Дружба», «Авторемзавод», «Стройдеталь», «ПЭМЗ» по вопросу сохранения своих садовых участков в черте Пскова. С участием недавно созданного в регионе Союза СНТ Псковской области более 40 садоводов шести СНТ вырабатывали свою позицию в отношении планов по многоэтажной застройке их территорий.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ПРОО «Комиссия по садоводствам», с конца 2018 года в общественную приемную стали поступать жалобы, что членам садоводств в черте города отказывают в согласовании строительства садовых домов на принадлежащих им на праве собственности земельных участках. Мотивация: территории СНТ, оказывается, давно запланированы органами власти для многоэтажной жилой застройки 5-10 этажей (зона Ж1). По выявленной ошибке в Правилах землепользования и застройки Пскова были направлены обращения от садоводческих товариществ и общественной комиссии по садоводствам, ведь свои участки садоводы получали в 50-60-е годы XX века.
Статьей 37 в тот период действовавшего федерального закона «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» в случае необходимости принятия решения, касающегося прав и законных интересов членов садоводческого объединения, орган государственной власти или орган местного самоуправления обязан не менее чем за месяц известить председателя данного садоводческого объединения о содержании предполагаемых вопросов, дате, времени и месте их рассмотрения, проекте решения.
Если решение органа государственной власти или органа местного самоуправления затрагивает интересы одного или нескольких членов садоводческого объединения (прокладка в границах земельных участков членов такого объединения инженерных сетей, установка опор линий электропередачи и другое), необходимо согласие в письменной форме собственников (владельцев, пользователей) данных земельных участков. Решение органа государственной власти или органа местного самоуправления, ведущее к нарушению прав и законных интересов членов садоводческих объединений, может быть обжаловано в суд.
Как отметили в комиссии по садоводствам, сначала власти обещали разобраться и исправить ошибку, но в декабре 2019 года - январе 2020 года заявители получили отказ во внесении изменений в план развития города.
28 января 2020 года прошли общественные слушания по данному вопросу. Однако, по мнению общественников, уведомление о их проведении было подано очень незаметно. На слушаниях присутствовало 12 человек, которые должны были определить судьбу целого микрорайона, в том числе порядка 2000 садоводов. Узнавшие о слушании председатели СНТ пришли и высказались против многоэтажной застройки на территориях СНТ.
Анна Войченко, руководитель ПРОО «Комиссия по садоводствам» пояснила: «Для многих дача является единственным жильем, построены добротные дома, у садоводов есть прописка и желание сохранить предоставленные права на ведение садоводства в черте Пскова. Ведь город может развиваться и вширь, не ущемляя своих горожан. Обсудили и решили сохранить не только садовые участки, но и СНТ. Согласовали план действий, выбрали инициативную группу и намерены отстаивать свою позицию перед органами власти, защищая свои права. Наше мнение - интересы граждан должны быть учтены, зеленые зоны города в виде территорий СНТ - сохранены».