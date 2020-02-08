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Путин выразил Зеленскому соболезнования в связи с гибелью 8 украинцев в ДТП в Псковской области

Президент России Владимир Путин выразил соболезнование президенту Украины Владимиру Зеленскому, в связи с гибелью 8 граждан Украины в ДТП Пустошкинском районе Псковской области. Как пишет «Интерфакс», соболезнования Владимир Путин озвучил 14 февраля, во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

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Кроме того, лидеры стран обсудили и другие темы.

«Обсуждены различные аспекты урегулирования внутриукраинского конфликта. Президентом России акцентирована важность полной и безусловной реализации минского "Комплекса мер" и решений, принятых на саммитах в "нормандском формате", в том числе в Париже 9 декабря 2019 года. В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос - намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности», - говорится в сообщении, распространённом пресс-службой по итогам разговора.

В Кремле сообщили, что были также затронуты вопросы, касающиеся поддержания устойчивого режима прекращения огня, дальнейшего разведения сил и средств на линии соприкосновения и работ по разминированию.

«Выражена готовность продолжить усилия, направленные на освобождение и обмен связанных с конфликтом удерживаемых лиц», - отмечается в сообщении.

«В контексте предстоящего 75-летия Великой Победы с российской стороны подчеркнут вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии и указано на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны», - подчеркивают в кремлевской пресс-службе.