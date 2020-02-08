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Общество

Более 50 единиц противопожарной и лесопатрульной техники поступит в регион в этом году

14.02.2020 19:07|ПсковКомментариев: 0

Итоги реализации региональных программ в рамках национального проекта «Экология» и планы на текущий год в пятницу, 14 февраля, рассмотрены членами рабочей группы, которая курирует реализацию нацпроекта в регионе. Председатель рабочей группы, руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев сообщил, что  в 2019-м году по итогам реализации региональных программ по направлению «Экология» целевые показатели выполнены в полном объеме, кассовое исполнение составило 100%. В частности, по итогам реализации проекта «Чистая вода» уже 86% населения Псковской области обеспечены качественной питьевой водой. В текущем году данный показатель планируется еще улучшить, в том числе благодаря реконструкции систем водоснабжения в  Великих Луках и Великолукском районе. В рамках следующего этапа проекта «Чистая вода» в 2021-м году планируется строительство водоочистных сооружений в Гдове и Порхове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

В рамках проекта «Чистая страна» в прошлом году проведена расчистка 2,5 км Псковского озера и нескольких участков Псковско-Чудского озера. Кроме того, освобождены от мусора акватории лесных озер в местах массового отдыха граждан. Работа по очистке берегов водных объектов в регионе будет продолжена в текущем году.

В ходе обсуждения темы сохранения лесов, было упомянуто, что в конце 2019 года в рамках реализации нацпроекта «Экология» в регион поступило 37 единицы новой специализированной лесопожарной техники. По словам заместителя председателя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Юрия Колесникова, в этом году планируется приобрести еще 24-х единиц противопожарной техники и 30-ти автомашин для патрулирования лесных угодий региона.

На заседании рабочей группы рассмотрены также вопросы ликвидации санкционированной свалки в Пскове, устранения нефтешламовых хранилищ в Невеле, а также обращения с ТКО.

Напомним, в настоящее время в рамках исполнения нацпроекта «Экология» в Псковской области реализуется пять региональных проектов: «Чистая страна», «Сохранение уникальных водных объектов Псковской области», «Сохранение лесов Псковской области», «Чистая вода», «Комплексная система обращения с ТКО». Благодаря их реализации регион получил возможность решить ряд вопросов экологического характера, а также реализовать свои экологические программы с участием федерального финансирования.

Источник: Псковская Лента Новостей
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