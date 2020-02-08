Общество

В Пскове стартовала акция «Дарите книги с любовью»

В Псковской областной универсальной научной библиотеке стартовала всероссийская акция «Дарите книги с любовью». Перед началом акции библиотекари рассказали о предпочтениях юных читателей.

В этом году акция проводится в четвертый раз.

В предыдущие годы в результате проведения акции от учреждений и организаций, благотворительных фондов и частных лиц в библиотеки Псковской области поступило более двух тысяч книг. Самым ярким подарком акции 2018 года стали книги от благотворительного фонда Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!»: библиотеки 10 муниципальных образований Псковской области получили в качестве дара почти тысячу новых книг для детей и юношества.

Акция продлится до 20 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в областной универсальной научной библиотеке.

Стать дарителем просто. Для этого нужно принести новые книги в одну из библиотек: Псковская областная универсальная научная библиотека (ул.Вокзальная, д.48), ОСП «Псковская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» (ул. Набата, д.5) и ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина» (Сиреневый бульвар, д.3).