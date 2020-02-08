Общество

На музейных чтениях в «Михайловском» затронули проблемы создания природных маршрутов

Одной из важных тем, которая была предложена к обсуждению в рамках XXIII Февральских музейных чтений памяти С.С Гейченко «Друзья святых пенатов» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», стала тема разработки экологических троп, или природных туристических маршрутов, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее. Этому, в частности, было посвящено выступление давнего друга и соратника Пушкинского Заповедника, кандидата биологических наук, доцента, ведущего специалиста лаборатории общей геоботаники Ботанического института имени А.Л. Комарова Российской академии наук (Санкт-Петербург) Бориса Ганнибала. Посетовав на то, что ландшафты Пушкинского Заповедника до сих пор ещё недостаточно исследованы именно с естественно-научной точки зрения, он поделился с участниками сегодняшнего пленарного заседания некоторыми своими мыслями о том, как должны быть организованы подобные экскурсии-прогулки.

Продолжил актуальную тему руководитель волонтёрского отряда из Археологического клуба, работающего в петербургском подростково-молодёжном центре «Лигово» кандидат педагогических наук, лауреат национальной премии «Хранители наследия» Всеволод Пежемский. Его содокладчиком выступила доброхот из клуба Ольга Яблокова. Петербургские коллеги доложили на чтениях идею проекта «Заповедные тропы», призванного возродить традиции пешего туризма в Пушкинском Заповеднике.

Среди прочего, речь шла о так называемых маркированных тропах, бытующих в различных парках и заповедниках в России и за рубежом. У воспитанников петербургского клубе, рассказал Всеволод Пежемский, есть опыт работы над подобным проектом в Ленинградской области, по берегу Финского залива. Однако «тропы», которые доброхоты предполагают совместно с музейщиками разработать для гостей Святогорья, нужно организовать иначе, пояснили докладчики.

В музее отметили, что традиционно на Февральских, «гейченковских», чтениях обсуждаются очень разные, но всегда актуальные, востребованные в повседневной музейной работе вопросы.

Нынешние чтения не стали исключением, подчеркнули в «Михайловском»: на четырех заседаниях конференции прозвучали доклады и сообщения разного плана: литературоведческие, историко-краеведческие, методические и др.