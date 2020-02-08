Общество

В Псков приехал руководитель содружества выпускников детских домов «Дети всей страны»

Вопросы развития сотрудничества администрации региона и общественной организации «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» обсудили в пятницу, 14 февраля, на рабочей встрече председатель комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева и председатель Всероссийской общественной организации «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» Альберт Сарбалаев.

Стороны рассмотрели перспективные вопросы для взаимодействия, в первую очередь в направлении социальной адаптации и поддержки детей, оставшихся без попечения родителей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в рамках рабочей поездки в Псковскую область Альберт Сарбалаев также планирует посетить ряд социальных учреждений Псковской области. Так, он побывает в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, которое расположено в Печорах.

Напомним, что деятельность Всероссийской общественной организации «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» направлена на объединение усилий по оказанию необходимой комплексной помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, воспитанниками приемных семей в целях их социальной адаптации, оказания им социальной и правовой защиты.