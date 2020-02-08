Общество

Православные христиане отмечают Сретенье господне 15 февраля

Православные христиане отмечают Сретенье Господне в субботу, 15 февраля. Как сообщает официальный сайт Русской православной церкви (РПЦ), Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Всенощное бдение в столичном храме Христа Спасителя в пятницу, 14 февраля.

В сам праздник патриарх проведет литургию в Успенском соборе Московского Кремля, пишут «Известия». Сретенье Господне — один из 12 главных церковных праздников. Также 15 февраля в Церкви отмечают Всемирный день православной молодежи. В РПЦ его ввели в 2002 году по благословению патриарха Московского и вся Руси Алексия II.

Настоятель столичного Богоявленского кафедрального собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин рассказал об истории праздника.

По иудейской традиции мальчиков-первенцев полагалось посвящать Богу: отдавать для служения в Храм. Однако можно было просто «выкупить» ребенка, принеся жертву Богу.

Сретенье Господне или Принесение в Иерусалимский храм младенца Иисуса Христа его родителями, которое состоялось на 40-й день после Рождества. В Иерусалимском храме Святое семейство встретил Симеон Богоприимец.