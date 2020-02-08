Общество

В Госдуме предложили ввести на госпредприятиях курсы гигиены из-за коронавируса

Депутат Государственной думы Иван Сухарев направил письмо на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова с предложением ввести на государственных учреждениях курсы личной гигиены и антивирусной профилактики в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает RT.

По мнению парламентария, ситуация с вирусом дана понять, что не все россияне понимают, как именно передаются инфекционные заболевания, а также какие меры необходимо предпринять во избежание заражения.

«Достаточно оценить ажиотаж с одноразовыми марлевыми повязками, которые, по мнению ряда экспертов, никак не способны защитить здорового человека от того же коронавируса», — отметил Сухарев.

Депутат попросил Минтруд рассмотреть возможность создания на государственных предприятиях курсов личной гигиены и антивирусной профилактики, а также рекомендовать проведение аналогичных курсов частным предприятиям.