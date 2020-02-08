Общество

Великолукские общественники определили свои задачи на текущий год

Состоялось первое заседание Общественного совета при ОМВД России по городу Великие Луки в обновленном составе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД.

С приветственным словом к собравшимся обратился начальник ОМВД России по городу Великие Луки полковник полиции Дмитрий Кислицин. В своем выступлении он поблагодарил прежний состав совета за проведенную работу и выразил надежду на не менее плодотворное сотрудничество с новыми членами Общественного совета.

«Каждый из вас - уважаемый и известный в Великих Луках человек с активной жизненной позицией. И поэтому хочу еще раз подчеркнуть, что руководству отдела, как и прежде, важно знать и учитывать ваше мнение по вопросам обеспечения общественной безопасности на территории города», подчеркнул Кислицин.

На заседании избран председатель Общественного совета. Им стал Валерий Муравьев. Утвержден план работы на 2020 год, а также распределены обязанности между членами Общественного совета.