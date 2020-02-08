Общество

Саратовский омбудсмен отнесла к «группе риска» детей, которые слушают Nirvana, смотрят аниме и красят волосы

Уполномоченная по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя рассказала, по каким критериям нужно относить ребенка к «группе риска», пишет портал Esquire.

По мнению чиновницы, подростка можно отнести к «группе риска» по следующим признакам:

любовь к творчеству музыкантов Velial Squad, «Каспийский груз» и Nirvana;

просмотры аниме, «в первую очередь, кровавого и имеющего гомосексуальный подтекст»;

геймерство, которое, по мнению чиновницы, «при определенных обстоятельствах» может вызвать рост асоциальных наклонностей;

окрашивание волос в «нетрадиционные цвета» — голубой, розовый и фиолетовый.

Также в отчете чиновницы указано, что девушки из Саратова и крупных городов региона часто подписываются на «маньяческие паблики» об историях убийств. Загородняя считает это «маркером серьезного психологического неблагополучия подростка».

Кроме того, Загородняя заявила, что мониторинг соцсетей выявил преобладание среди подростков «депрессивных, депрессивно-околосуицидальных, депрессивно-агрессивных и околокриминальных настроений различного направления».

Как именно чиновница проводила мониторинг соцсетей, не сообщается. Журналистам омбудсмен заявила, что заходит в паблики и включает фильтр по городу проживания и школам.