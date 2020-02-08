Общество

Библиотечные клубы приглашают псковичей в воскресенье порисовать песком и встретиться с известными писателями

Клубы Централизованной библиотечной системы Пскова приглашают горожан на свои мероприятия.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, в «Клубе семьи и добрососедства» библиотеки микрорайона Овсище на улице А. Алёхина, 20 (левое здание школы № 3) 16 февраля в 13.00 начнется мастер-класс по изготовлению поделок к Дню защитника Отечества в технике квиллинг и оригами. Справки по телефону: 69-17-09. Участие бесплатное.

Воскресный клуб «Диалог в красках» библиотеки «Диалог» (Посёлочная 1-я улица, дом 15) проведет 16 февраля в 14.00 мастер-класс по рисованию (урок композиции) с Юрием Яшиным. Занятие бесплатное, с собой надо принеси только бумагу (красками библиотека обеспечит). Справки по телефону: 73-21-38

Псковский «Центр детского чтения» на улице Розы Люксембург, 23, приглашает в воскресенье, 16 февраля, на занятие по рисованию песком (начало в 12.30) и на «урок» в «Нешколу» (начало в 11.00), где малыши смогут изготовить подарок своими руками. Занятие по рисованию песком платное (50 рублей с человека). Предварительная запись по телефонам: 57-35-03 и 56-16-30.

Клуб «Встречи на Завеличье» «Библиотеки – Центра общения и информации» имени И. Н. Григорьева в доме 87-а на улице Юбилейной приглашает 16 февраля в 16.00 на «вечер-портрет» художницы, поэта и писателя Джолиан Лин «Девятнадцать».

В Центральной городской библиотеке Пскова (библиотеке на Конной) 16 февраля в 16.00 состоится презентация специального номера международного журнала «Литературные знакомства», посвящённого юбилею Валентина Курбатова. В презентации примет участие главный редактор журнала Лола Звонарёва и сам юбиляр.

«Клуб любителей родного края» в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва на Октябрьском проспекте, 19-а, приглашает 16 февраля в 17.00 на заседание, посвящённое 105-летию со дня рождения Николая Виссарионовича Масолова - талантливого советского писателя-документалиста и журналиста, автора документальных повестей «Тайна Зои Кругловой», «Дновская быль», «Баллада о красном десанте», «Кремень высекает огонь», «Ленинград в сердце моем», «Позывные с берегов Великой» и других, посвященных партизанскому движению и подпольной борьбе на Псковщине в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, в библиотеке имени И.И. Василёва действует военно-исторический клуб «Кольчуга», который готовит специальное заседание, посвящённое 20-летию подвига 6-й роты (справки по телефону 66-13-24).

В библиотеке «Родник» имени С. А Золотцева на улице Труда, дом 20, 20 февраля в 18.00 пройдёт музыкальный вечер «Рыцарская поэзия XIII века в музыке». Его участники смогут услышать положенные на современную музыку стихи поэтов, которые жили в XII и XIII веках на территории современных Франции и Германии. Романсы на стихи этих поэтов-рыцарей прозвучат в исполнении преподавателей Псковского колледжа искусств Динары Ибрагимовой, Киры Горшковой, а также дирижёра и певца Эдуарда Банько. Фортепьянное сопровождение Валерии Дунюшкиной и Татьяны Лаптевой.

Кроме того, клуб «Старая пластинка» библиотеки «Родник» готовит к 23 февраля музыкально-поэтический вечер «Ваши жизни война рифмовала». Справки по телефону: 72-43-23.