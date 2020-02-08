Общество

Печорам хотят присвоить статус территории опережающего социально-экономического развития

Печорам хотят присвоить статус территории опережающего социально-экономического развития. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Данное заявление глава региона Михаил Ведерников озвучил во время рабочей поездки в муниципалитет.

Губернатор напомнил, что Печорам был присвоен статус моногорода. Распоряжение о присвоении нового статуса подписал бывший председатель правительства РФ в августе 2019 года. Однако получить привилегии для развития города не получилось.

«На федеральном уровне я буду ходатайствовать о присвоении муниципалитету статуса территории опережающего социально-экономического развития. Тогда мы получим здесь преференции, как у особых экономических зон, что позволит привлечь инвесторов», — заявил Михаил Ведерников.