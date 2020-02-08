Общество

В Пскове прошли памятные мероприятия, посвященные годовщине вывода советских войск из Афганистана

В субботу, 15 февраля, у мемориала воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых и специальных задач во второй половине ХХ века прошел торжественный митинг, посвященный 31-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В торжественно-траурном мероприятии приняли участие войны-интернационалисты и родственники погибших, военнослужащие 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, воспитанники Центра «Патриот», учащиеся, представители муниципальной и региональной власти.

В память о погибших в афганской войне была отслужена лития.

В честь тех, кто не вернулся с той войны, под звуки государственного гимна Российской Федерации прогремел оружейный салют.

Участники митинга возложили гирлянду воинской славы и цветы к мемориалу.

Мероприятия продолжились в зале Дома офицеров, где состоялось торжественное собрание военнослужащих Псковского гарнизона и праздничный концерт-реквием «Колокола памяти - Афганистан».