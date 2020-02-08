Общество

Патриарх Кирилл определил главную цель российской молодежи

Создание семьи должно быть главной целью российской молодежи. Об этом высказался патриарх Московский и всея Руси Кирилл в связи со Днем православной молодежи, который Русской православной церковью (РПЦ) вместе с праздником Сретения Господня отмечается 15 февраля. Видеозапись его обращения публикует Telegram-канал патриаршей пресс-службы «Слово Патриарха».

«Это, конечно, не единственный идеал, не окончательный идеал. Сегодняшние технологии, сегодняшний уровень образования дает возможность сочетать заботу о семье в том числе и с профессиональной деятельностью», — сказал он.

Как пишет «Лента.ру», кроме того, патриарх отметил важность того, чтобы российская молодежь умела делать акцент на созидании семьи и развивать новые и уже имеющиеся способности.