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Общество

Эксперт рассказал, как вырастет пенсия, если не выходить на нее 10 лет

15.02.2020 21:19|ПсковКомментариев: 2

Россияне могут отложить получение страховой пенсии по старости, чтобы в дальнейшем она стала больше, рассказал «Российской газете» проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Он объяснил, что такая норма предусмотрена законом «О страховых пенсиях». Так, по словам Сафонова, пенсию можно и не оформлять после достижения установленного возраста. В таком случае в будущем пенсионер может получить надбавку, отметил он.

«Например, отложенная на пять лет пенсия — это плюс 30-40 процентов к установленной по обычному возрасту», — рассказал Сафонов.

Однако он подчеркнул, что есть случаи, когда выгоднее выйти на пенсию и продолжать работать. В таком случае человек будет получать и страховую пенсию (но без ежегодной индексации), и зарплату.

Кроме того, можно отказаться от выплат, уже будучи пенсионером: например, при устройстве на работу на срок не меньше года. Это, как пояснил эксперт, также поможет увеличить выплаты: чем больше накапливается страховых пенсионных коэффициентов, тем выше будет сумма пенсии.

Когда человек снова начнет получать пенсию, выплаты увеличат на все прошедшие за годы работы индексации. Если обратиться за пенсией через десять лет после наступления соответствующего возраста, то она вырастет в два с лишним раза, до 33-35 тысяч рублей в месяц. При этом отмечается, что в каждом случае сумму страховой пенсии рассчитывают индивидуально.

Источник: Псковская Лента Новостей
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