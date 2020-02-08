Общество

Юрий Сорокин поздравил ветеранов боевых действий с годовщиной вывода советских войск из Афганистана

Сегодня в Пскове прошли торжественные мероприятия, посвященные 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, участие в которых принял вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин. Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграм.

От имени председателя регионального парламента и депутатского корпуса он поздравил ветеранов боевых действий с годовщиной вывода советских войск из Афганистана и наградил часть из них благодарственными письмами.

«15 февраля 1989 года навсегда вписано в историю нашего государства, как дата окончания войны, и во многом изменившая судьбы целого поколения. Этот день стал символом верности боевому братству и днем памяти обо всех россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. При выполнении боевого приказа Родины воины-интернационалисты проявили мужество, силу духа, профессионализм, взаимовыручку и гражданскую позицию. Сегодня ветераны военных действий на мирном поприще по-прежнему служат интересам своей страны: принимают активное участие в общественной жизни, помогают семьям погибших боевых друзей, делятся опытом и знаниями, воспитывают молодежь в духе патриотизма», - отметил Юрий Сорокин, обращаясь к ветеранам боевых действий и всем участникам мероприятия.

Вывод советских войск из Афганистана завершился 15 февраля 1989 года. Это событие ознаменовало для Советского Союза окончание Афганской войны, которая продлилась почти десять лет и унесла жизни более 15 тыс. советских граждан. В 2010 году эта дата в России стала официальным праздником «День памяти воинов-интернационалистов».