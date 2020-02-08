Общество

Фильм Дудя про ВИЧ одобрили в Минздраве

Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай назвал фильм журналиста Юрия Дудя про вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) в России полезным, пишет «Интерфакс».

«Фильм, вне всякого сомнения, полезный, несмотря на то, что с некоторыми фактами или, вернее, с такой их подачей (по закону жанра) в фильме можно дискутировать. Но в целом в фильме приводится много важной информации», - написал Салагай в своем телеграм-канале в пятницу.

Он отметил, что «внушительная аудитория остается вне контакта с информацией о ВИЧ». «Именно поэтому фильм важен - он позволяет повысить информированность о проблеме ВИЧ тех, до кого другие активности, к сожалению, не дотягиваются. Острота подачи некоторых фактов, с которой, повторюсь, можно дискутировать в научной или организационной плоскости, в то же время повышает мотивированность к прохождению тестирования и получения необходимого лечения», - пишет замминистра.

Юрий Дудь 11 февраля опубликовал на своем канале в YouTube фильм «ВИЧ в России - эпидемия, про которую не говорят». За несколько дней фильм набрал около 10 млн просмотров. По данным СМИ, в пятницу, в День святого Валентина, этот фильм собирались показать в Госдуме.

Со своей стороны Салагай также отмечает, что «в фильме обращается внимание также на необходимость борьбы со стигмой в отношении ВИЧ-инфицированных». «Сегодня ВИЧ - это не приговор, и очень важно, чтобы человек, у которого эта инфекция диагностирована, проходил лечение и жил обычной жизнью, у него (неё) появлялись здоровые дети, и все было хорошо», - пишет Салагай.

Он считает, что в фильм можно было бы включить информацию об усилиях Минздрава, СПИД-центров и регионов по этой теме. «Это достаточно внушительная работа, которая сегодня по своему объему существенно превосходит то, что делалось еще 5 или, тем более, 10 лет назад. Но это не устраняет тех достоинств фильма, о которых я уже сказал», - пишет замминистра.

Он надеется, что фильм «не создаст у зрителя ощущения "полноты картины" и, скорее, натолкнет на желание получить дополнительную информацию об этой важной проблеме, которая касается каждого».