В Пскове заканчивают реставрировать памятник 6-й роте «Купол». ФОТО

В Пскове, в Черехе, заканчивается реставрация памятника «Купол», установленного в память о подвиге 6-й парашютно-десантной роты. Об этом в своем аккаунте в соцсети Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Заканчиваем работы по реставрации памятника "Купол" и благоустройству территории к 20-летию подвига 6-й роты», - отметил Михаил Ведерников.
Напомним, реконструкцию объекта планировали закончить к 10 февраля.
Этот памятник установили в память о подвиге 84 воинов 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.
Фото из Instagram-аккаунта Михаила Ведерникова