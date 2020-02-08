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В Пскове заканчивают реставрировать памятник 6-й роте «Купол». ФОТО

В Пскове, в Черехе, заканчивается реставрация памятника «Купол», установленного в память о подвиге 6-й парашютно-десантной роты. Об этом в своем аккаунте в соцсети Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Заканчиваем работы по реставрации памятника "Купол" и благоустройству территории к 20-летию подвига 6-й роты», - отметил Михаил Ведерников.

Напомним, реконструкцию объекта планировали закончить к 10 февраля.

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Этот памятник установили в память о подвиге 84 воинов 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Фото из Instagram-аккаунта Михаила Ведерникова