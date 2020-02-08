Общество

Псковские росгвардейцы рассказали о вознаграждении за сдачу оружия

Управление Росгвардии по Псковской области информирует, что постановлением региональной администрации установлены размеры денежного вознаграждения за добровольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе силового ведомства, для сдачи оружия за вознаграждение, необходимо обратиться в органы внутренних дел.

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«Обратиться нужно для проведения криминалистической экспертизы и получения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту добровольной выдачи оружия. При обращении в подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, заявление для проведения проверки, будет перенаправлено в полицию», - отметили в пресс-службе.

Также в пресс-службе добавили, что для принятия решения о выплате денежного вознаграждения необходимо предоставить в управление делами администрации Псковской области, следующие документы:

- копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с добровольной сдачей оружия, выданную органами внутренних дел;

- письменное заявление о выплате денежного вознаграждения с указанием банковских реквизитов кредитной организации и номера текущего счета, открытого в этой кредитной организации, для безналичного перечисления денежного вознаграждения;

- копию паспорта заявителя;

- копию свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации;

- копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования гражданина;

- анкету для удержания подоходного налога с выплачиваемой суммы денежного вознаграждения.

Выплата за одну единицу стрелкового оружия составляет до 6 тысяч рублей, за боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства до 3 тысяч рублей, за одну штуку. С полным перечнем размеров денежного вознаграждения за добровольную сдачу гражданами оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, можно ознакомиться на сайте администрации Псковской области.

Стоит отметить, что в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации не может признаваться добровольной сдачей оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и средств взрывания, при их изъятии при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.