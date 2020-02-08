Общество

XXIII Февральские музейные чтения в «Михайловском» завершили работу

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» завершили работу XXIII Февральские музейные чтения памяти С.С. Гейченко «Друзья святых пенатов».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, нынешняя конференция получилась весьма и весьма продуктивной. В ее ходе были введены в научный оборот новые материалы. Это, в частности, не известные до сих пор архивные сведения о роде Назимовых, озвученные в докладе кандидата исторических наук, старшего сотрудника музея-усадьбы «Михайловское» Юлии Узеневой. Или полученные в результате кропотливых, «многоступенчатых» изысканий новые данные о владельцах усадьбы Маркутье (Маркучяй), семье сына Пушкина, о которых рассказала руководитель экскурсионных и образовательных программ Литературного музея поэта в Вильнюсе Мария Коницкая.

Обилие новой даже для опытных музейных работников информации содержалось в двух фильмах, презентованных в ходе конференции. В первом из них были представлены сведения о лейб-медике Николая I, хирурге Николае Арендте, который в силу возможностей медицины первой половины XIX века облегчал страдания смертельно раненого Пушкина, и потомке известного врача, также медике Андрее Арендте. Этот фильм и его презентация в «Михайловском» были подготовлены профессором Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени Н.Н Бурденко, лауреатом Госпремии России Леонидом Лихтерманом. Второй показ - фильм-интервью с художником Дмитрием Бучкиным, чьи работы хранятся в том числе и в фондах «Михайловского» - провел давний соратник Пушкинского Заповедника, неоднократный участник музейных чтений, искусствовед, директор книжного магазина «Art-book в Академии художеств» Владимир Васильев.

Отдельные выступления касались новых туристических проектов в музее-заповеднике «Михайловское».

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Непереоценимо важны для дальнейшей работы музейщиков и доклады, которые условно можно было бы назвать «антологиями». Это, к примеру, «Образ Пушкинского Заповедника в русской литературе ХХ века» (подготовлен кандидатом филологических наук, заведующим кафедрой мировой литературы Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Александром Пашковым). Или «Пушкиногорье в кино: представление исторических ландшафтов в кинематографе как форма их сохранения» (сообщение подготовлено Александрой Хохриной, заведующей музеем «Истории старой и Новой деревни» петербургской школы № 53).

По итогам чтений в дар музею были переданы книги, фильмы, документы, среди которых автографы С.С Гейченко. Естественным итогом конференции можно считать и новые научные и творческие контакты и связи, идеи совместных проектов на перспективу.

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В заповеднике также напомнили, что материалы XXIII Февральских музейных чтений памяти С.С. Гейченко «Друзья святых пенатов» будут опубликованы в одном из ближайших выпусков научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана». Силами Государственного музея-заповедника «Михайловское» эта серия выходит в свет с 1996 года и на сегодня насчитывает уже 76 книг.