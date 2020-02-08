Общество

Псковская ГИБДД проверяет на безопасность перевозку пассажиров

На территории Пскова проводится профилактическое мероприятие, направленное на повышение уровня безопасности пассажирских перевозок. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мероприятие проходит с 12 февраля по 12 марта.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения в сфере пассажирских перевозок автобусами в областном центре осуществляется постоянная работа, направленная на предупреждение аварийности на автомобильном транспорте, осуществляющем перевозки пассажиров, выявление и пресечение фактов нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации», - отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что особое внимание уделяется соблюдению основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, лицензионных требований и условий. Также - незаконного осуществления предпринимательской деятельности, иных противоправных действий, влекущих угрозу безопасности дорожного движения, а также контролю за конструкцией и техническим состоянием автобусов.

Так, за 2019 год в ходе работы по контролю за пассажирскими перевозками выявлено 153 нарушения Правил дорожного движения, допущенных водителями автобусов. А за январь 2020 года уже выявлено 16 подобного рода нарушений.

Личный состав ГИБДД УМВД России по Пскову ориентирован на выявление правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, допущенных водителями автобусов, соблюдение правил перевозки пассажиров. Такое внимание к водителям автобусов понятно: ведь именно им доверены жизни многих людей.