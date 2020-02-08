Общество

В Великолукском районе сбежавший после ссоры с соседями подросток вернулся домой

В Великолукском районе подросток, который после ссоры с соседями сбежал из дома, вернулся обратно. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, пока этого 15-летнего школьника искали в лесах у деревни Липец, он гостил у друга.

В ведомстве уточнили, что ранее школьник уже уходил из дома, но на учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состоит.

Напомним, информация о том, что подросток вышел из дома №13 по улице Школьной и отправился в лесной массив у деревни, поступила 15 февраля, в 18.35. С тех пор и до момента возвращения школьник не выходил на связь.