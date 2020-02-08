Общество

В псковское учреждение для детей-сирот вернулись 2 сбежавшие накануне несовершеннолетние воспитанницы

В Псковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, вернулись 2 воспитанницы, которые сбежали накануне. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, девочки вернулись 16 февраля.

Ушли же из учреждения в доме №23 по улице Максима Горького - 15 февраля, около 14.00. Предположительно, чтобы отдохнуть в городе, на танцы. Одна из воспитанниц, которая ранее уже сбегала, - 2004 года рождения, а другая - 2003.

В УМВД отмечают, что полиция приняла все необходимые меры для поиска детей.