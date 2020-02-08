Общество

Псковичи возмущены: Из установленных электронных табло работают только два

Жители Пскова возмущены ситуацией, сложившейся в отношении электронных табло на автобусных остановках города. Как пишет «Московский комсомолец в Пскове», практически из десятка установленных информационных табло в Пскове работают лишь два.

О времени прибытия общественного транспорта по этим табло можно узнать только в Летнем саду. Там электронные табло функционируют на автобусных остановках в обоих направлениях. При этом такие же конструкции на площади Ленина и в Детском парке даже не подключены. А табло у дома №22 по Октябрьскому проспекту и вовсе опасно накренилось, угрожая безопасности прохожих.

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