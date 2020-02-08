Общество

Михаил Ведерников отметил проблемы с водоснабжением, дорогами и школьным питанием в Псковской области

На своей страничке в соцсети Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратил внимание на проблемы с водоснабжением, дорожным строительством и школьным питанием в регионе. Такой пост, посвященный встрече с активом Печорского района, губернатор разместил 16 февраля.

Источник: страничка Михаила Ведерникова, Instagram

«Проблемы с водоснабжением, переход на более качественное питание для школьников, дорожное строительство, - системные сложности на всей территории региона похожи. И Печорский район - здесь не исключение. На встрече с активом района - напомнил, что в следующем году Псковская область получит 170 миллионов рублей, в рамках федерального проекта "Чистая вода". Первыми в его реализацию будут включены те муниципалитеты, которые быстрее и качественнее остальных подготовят проектно-сметную документацию», - отметил губернатор.

Также Михаил Ведерников добавил, что нацпроекты ориентированы на всех, но очередность зависит от заинтересованности и активности людей на местах: «Это честный и правильный подход».

Касательно школьного питания, губернатор подметил, что с начала 2020 года в Псковской области проходит аудит состояния пищевых блоков, и первые результаты - уже есть: «Каждый сложный случай будем разбирать в ручном режиме, но в целом к началу учебного года будем готовы поручение президента РФ выполнить в полном объеме».

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Кроме того, Михаил Ведерников напомнил, что на встрече с активом Печорского района удалось обсудить и возможности, которые вместе со статусом моногорода получили Печоры: «Конечно, эти возможности нужно параллельно усиливать дополнительными инструментами».

На федеральном уровне буду ходатайствовать о присвоении муниципалитету статуса территории опережающего социально-экономического развития. В совокупности это сделает Печорский район очень перспективным местом для инвестиций, - рассчитываю на поддержку этой инициативы».