Общество

Сотрудники регионального Росреестра собрали книги для Псковской областной библиотеки

В минувшую пятницу, в Псковской областной универсальной научной библиотеки стартовала Всероссийская акция «Дарите книги с любовью!». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Молодежном Совете Управления Росреестра по Псковской области, ее проводит Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя.

Главная идея праздника – вдохновить людей дарить друг другу хорошие книги и показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности.

Молодежный Совет Управления Росреестра по Псковской области также принял участие в акции, которая проходит в России с 10 по 16 февраля.

Сотрудники регионального Росреестра передали собранные книги в Псковскую областную универсальную научную библиотеку.

Они пополнили корзинку несколькими стопками книг разной тематики.