Общество

Синоптики из-за аномально теплой зимы прогнозируют раннюю весну в европейской части России

Первые признаки весны в европейской части России появятся раньше обычного в 2020 году. Синоптическая весна обычно наступает в 20-х числах марта, однако ее «поторопит» аномально теплая зима, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«На европейской территории первыми признаками весны являются устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, сход снега, таяние льда на реках и других водоемах. Это и есть начало весны по естественным синоптическим признакам. Конечно же, в этом году вполне можно ожидать, что все эти процессы произойдут раньше обычного», - сказал он.

По словам Вильфанда, ранний приход весны обусловлен теплой зимой: снежный покров не сформировался окончательно, а водоемы не смогли покрыться толстой коркой льда. «Погода очень теплая. У нас, в принципе, в течение зимы погода и так была характерной для третьей декады марта», - пояснил научный руководитель Гидрометцентра России.