Общество

Бакалавры не смогут стать прокурорами

В России ужесточились требования к уровню образованию граждан, которые претендуют на должности прокуроров. Закон об этом вступает в силу 17 февраля, пишет «Парламентская газета».

В закон «О прокуратуре РФ» внесены изменения, которые устанавливают особенности подготовки кадров для системы прокуратуры. Предусматривается, что прокурорами могут быть граждане Российской Федерации, имеющие диплом специалиста или магистра по юриспруденции. Ранее прокурорами могли стать все россияне, получившие высшее юридическое образования, в том числе на уровне бакалавриата.

По словам одного из авторов документа, главы комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарёва, Прокуратура обладает особым конституционным статусом и наделена исключительными функциями по надзору за соблюдением Конституции, исполнением законов, защите прав и свобод человека. «Всё это предполагает наличие высокого уровня образования у прокуроров», — сказал Пискарёв.

По данным Европейской комиссии по эффективности правосудия, по количеству прокурорских работников Россия занимает первое место среди стран, входящих в Совет Европы. Между тем, по числу адвокатов наша страна находится в конце рейтинга. Эксперты посчитали, что на каждые 100 тысяч россиян приходится 25 работников прокуратуры. А в Европе на 100 тысяч населения — 12 прокуроров. Адвокатов в России 49 на 100 тысяч граждан, а в Европе — 162.