Общество

Заместитель областного прокурора проведет личный прием граждан в Новосокольниках

Заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Сергей Левшаков 27 февраля организует личный прием граждан в прокуратуре Новосокольнического района по адресу: г. Новосокольники, ул. Тихмянова, д. 24 с 17.00.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, для встречи с заместителем прокурора области накануне дня приема необходимо обратиться к прокурору Новосокольнического района Михаилу Паршину с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.