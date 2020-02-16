Общество

Эстафету добра организует Псковское региональное отделение Красного Креста

Сегодня в Псковском региональном отделении Российского Красного Креста стартует акция «Передай эстафету добра», приуроченная ко Дню спонтанного проявления доброты. Акция призвана напомнить всем нам о том, что мы должны как можно чаще проявлять доброту и отзывчивость к тем, кто нас окружает, так как вокруг очень много тех, кто нуждается в нашей помощи и поддержке. Акция продлится до середины марта и будет наполнена множеством различных мероприятий и событий, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском Красном Кресте.

«Псковское региональное отделение Российского Красного Креста призывает в этот день быть добрыми безгранично и бескорыстно, а не просто добрыми и отзывчивыми к чужой беде. Важно в этот день сделать первый шаг, перечислив благотворительное пожертвование для помощи пожилым людям, и передать эстафету добра своим знакомым и друзьям. Таким образом, все вместе мы сможем позаботиться о пожилых людях, зачастую страдающих от одиночества. При поддержке благотворителей мы организуем и проведем как минимум две праздничные встречи для пожилых людей», - рассказали в Красном Кресте.

В период проведения акции сотрудники Псковского регионального отделения Российского Красного Креста предложат посетителям регионального отделения поучаствовать в викторине «Если добрый ты - это хорошо». Сторонники краснокрестного Движения вспомнят пословицы, поговорки, стихотворения и литературные произведения, в которых доброта, отзывчивость и милосердие помогают преодолевать жизненные преграды.

Изюминкой акции станет «Ромашка добрых дел», которая будет предложена молодежи. Каждый из них выберет себе лепесток с добрым деянием, которое он сможет совершить. Например, покормить бездомных животных, помочь пожилым людям, навести порядок в своём дворе, сказать комплимент близкому человеку, стать безвозмездным донором и т.д.

Подробности можно узнать по телефону (8112) 72-09-11 или в офисе Псковского регионального отделения Российского Красного Креста по адресу: г. Псков, ул. Советская, дом 85. Благотворительные пожертвования можно перечислить на расчетный счет № 40703810851000099104 в Псковском отделении №8630 ПАО Сбербанк г. Псков, ИНН:6027022771; КПП: 602701001; ОГРН:1026000002599 с пометкой «День Добра» или воспользоваться сайтом www.redcross60.ru

Напомним, что День спонтанного проявления доброты, отмечаемый по всему миру ежегодно 17 февраля, - одна из недавних инициатив международных благотворительных организаций. Этот праздник имеет общемировое значение и празднуется вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений. В этот день, как призывают организаторы, нужно стараться быть добрым ко всем. И не просто добрым, а добрым безгранично и бескорыстно.