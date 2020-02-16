Общество

Региональной Кадастровой палатой в 2019 году было внесено 22 границы муниципальных образований

На протяжении 2019 года Кадастровая палата по Псковской области проводила мероприятия по качественному оказанию заявителям государственных услуг Росреестра, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном ведомстве.

В течение года было принято более 25 тысяч заявлений на государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав и единую процедуру кадастрового учета и регистрации прав. Всего поступило 116 941 заявление, из них 34069 было представлено в электронном виде, а также около 413 тысяч запросов на предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Развивая предоставление государственных услуг в электронном виде, Кадастровой палатой по Псковской области предоставлено более 370 тысяч сведений из ЕГРН в виде электронного документа, что по количеству значительно превосходит бумажный документооборот.

«Таких результатов удалось достичь благодаря колоссальной разъяснительной работе, проделанной специалистами Кадастровой палаты по Псковской области со всеми категориями заявителей», - заявили в ведомстве.

В рамках полномочий Кадастровой палаты в ЕРГН были внесены 22 границы муниципальных образований, границы особой экономической зоны «Моглино», а также внесены сведения о местоположении границ особо охраняемой природной территории федерального значения «Государственного природного заповедника "Полистовский"», границы 83-х территорий объектов культурного наследия. В течение 2019 года представители Кадастровой палаты принимали участие в заседаниях рабочих групп по вопросу уточнения границ между субъектами Российской Федерации – Псковской, Ленинградской и Новгородской областями. В 2020 году ожидается отражение сведений о границах между субъектами на публичной кадастровой карте.

Кроме этого Кадастровая палата в рамках реализации плана мероприятий Дорожной карты «Повышение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» с 30 декабря 2019 года оптимизировала порядок приема и выдачи документов на оказание государственных услуг Росреестра, а именно прекратила прием и выдачу документов в офисах Кадастровой палаты на территории Псковской области. Осуществляется прием и выдача документов исключительно по экстерриториальному принципу в г. Псков и г. Великие Луки.

Филиал ведет активную работу с гражданами, анализирует количество и тематику поступивших вопросов. Так, в 2019 году в ходе личного приема сотрудниками филиала был принят 1091 человек, из них 145 человек – руководством филиала. В официальном письменном виде обратились 432 человека. Граждан, в основном, волнуют вопросы, определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, вопросы, касающиеся постановки объектов недвижимости на государственный кадастровый учет, услуг Удостоверяющего центра, установления границ земельных участков, предоставления сведений из ЕГРН, а так же высокой стоимости кадастровых работ. Постоянными мероприятиями в работе с гражданами также являются ежемесячные «горячие линии» и бесплатные консультации специалистами Кадастровой палаты по Псковской области и Управления Росреестра совместно с Псковским юридическим департаментом. Специалисты Кадастровой палаты по Псковской области постоянно ведут работу и с представителями профессионального сообщества – кадастровыми инженерами.

В ходе анализа оказания государственных услуг Росреестра выявлено, что за последние годы заявители зачастую не забирали, подготовленные для них документы. Так, в 2019 году невостребованными осталось порядка 10 тысяч документов. В основном это выписки из ЕГРН о кадастровой стоимости, закладные, уведомления об отказе от земельных участков.

С лета 2019 года Кадастровая палата по Псковской области запустила проект «Школа электронных услуг». За время работы «Школы» специалисты Кадастровой палаты обучили широкий круг лиц, желающих воспользоваться электронными сервисами Росреестра: представление документов на государственную регистрацию и государственный кадастровый учёт в электронном виде; запрос сведений из госреестра недвижимости и др. Также учащимся демонстрируются все возможные способы использования сервисов Публичной кадастровой карты и Кадастровой палаты.

В 2019 году Кадастровая палата по Псковской области отметила 20-летие своей деятельности. За этот период создана и эффективно функционирует система оказания государственных услуг Росреестра на территории всей Псковской области. Кадастровая палата не ограничивается производственными вопросами и активно участвует в проводимых на территории региона благотворительных и экологических проектах, оказывая посильную помощь всем нуждающимся в ней гражданам.