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Общество

Россияне могут столкнуться с активизацией телефонного спама

17.02.2020 10:19|ПсковКомментариев: 0

Россияне в ближайшее время могут столкнуться с активизацией телефонного спама с предложениями покупки недвижимости и разных товаров в связи с развитием технологии, позволяющей определять номера посетителей, зашедших на сайт с мобильных устройств. Об этом сообщает газета «Известия».

Согласно информации издания, такая технология с конца прошлого года стремительно набирает популярность у маркетологов - пока в основном у риэлтерских компаний.  

Как правило, на такие сайты люди попадают, перейдя по ссылке в соцсетях, но не оставляя при этом своих номеров. Однако вскоре после этого начинаются звонки с предложением товара и услуги.  Как отмечают юристы, это нарушает сразу два закона: «О персональных данных» и «О рекламе».  

В пресс-службе Роскомнадзора сообщили газете, что до сих пор соответствующих жалоб не поступало. При этом, если такое обращение поступит, а нарушения будут выявлены,  в ведомстве пообещали принять установленные законодательством меры.

Пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) подтвердила, что распространение рекламы по телефону, если абонент не давал на это согласие, является нарушением закона. Чтобы антимонопольный орган смог применить свои полномочия, нужно подать заявление с необходимыми сведениями, в том числе согласие на раскрытие тайны связи, пояснили в ведомстве.

Кроме того, в ФАС порекомендовали приложить к обращению рекламу или в данном случае запись звонка. Это предоставит сотрудникам службы возможность более точно оценить действия предполагаемого нарушителя.

Источник: Псковская Лента Новостей
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