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Общество

В Совфеде уверены, что РФ может перейти на контрактную систему в армии

17.02.2020 11:01|ПсковКомментариев: 0

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев считает, что со временем Россия может полностью перейти на контрактную форму в армии. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ежегодно в российская армия набирает 150 тыс. человек. Он отметил, что в настоящее время россияне более активно вступают в ряды Вооруженных Сил.

Парламентарий подчеркнул, что в первую очередь необходимо держать мобилизационный резерв.

«Мы уже перешли на контрактную основу, у нас сейчас почти 400 тыс. контрактников», - уточнил Бондарев.

Как считает представитель Совфеда, контрактники лучше подготовлены, они имеют среднее специальное образование, есть контрактники и с высшим образованием, которые могут продвигаться по службе. «Но срочник есть срочник, это мобилизационный резерв, он все равно обязан служить», - подчеркнул он.

Источник: Псковская Лента Новостей
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