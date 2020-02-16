Общество

В Псковской области несколько человек находятся на карантине после посещения стран, где есть заболевшие коронавирусом

В Псковской области несколько человек находятся на карантине после посещения стран, где есть заболевшие коронавирусом. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.

«У нас есть несколько людей, которые сидят в карантине. Есть люди, которые приехали и находятся у нас под домашним наблюдением. У кого есть жилье, они в своих квартирах находятся, а их обследуют. Ведется обычная работа, но никаких заболевших и даже никаких подозрений нет. Все спокойно», - заявил главный санитарный врач Псковской области.

Александр Нестерук также отметил, что на всей территории Российской Федерации на текущий момент нет болеющих коронавирусом. «Во все регионы приезжают сотни человек после карантина. Человека продержали в карантине две недели, проверили его, двукратно обследовали. Дальше он едет куда хочет, никакого диспансерного наблюдения после этого не предусмотрено», - рассказал он.