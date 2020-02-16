Общество

На определение границ зон подтопления в Пыталовском районе потратят 2 миллиона рублей

Границы зон затопления и подтопления будут установлены в Пыталовском районе. На сайте госзакупок объявлен аукцион на оказание этой услуги.

Средства предусмотрены в бюджете Псковской области. Лимит финансирования в 2020 году составляет 1 миллион рублей и столько же в 2021-м.

В зоне внимания исполнителя контракта будут реки Утроя, Кухва и Лада и расположенные рядом с ними деревни Ритупе, Станские, Бабино, Зельцы, Крупенята, Поярково, Бобыли и город Пыталово.

До 1 октября следующего года для каждого населенного пункта необходимо сформировать отчет, содержащий предложения об установлении границ зон затопления и подтопления; информацию об инженерно-гидрометеорологических, инженерно-геологических и гидрогеологических изысканиях; картографический материал.