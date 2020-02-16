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Общество

В Центробанке назвали среднюю сумму кражи телефонных мошенников

17.02.2020 11:43|ПсковКомментариев: 1

Средняя сумма кражи телефонных мошенников, совершаемая методами социальной инженерии, составляет 10-15 тысяч рублей, рассказал замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев в интервью «Российской газете»

«Обычно «средний чек» составляет около 10-15 тысяч рублей. Конечно, встречаются варианты и с миллионами, но это скорее исключение из правил», - отметил он.

Сычев подчеркнул, что сейчас фокус мошенников сместился с пенсионеров на экономически активных граждан 28-55 лет, так как они готовы тратить деньги, не думая о последствиях и излишне доверяя технологиям.

Говоря об объемах хищений, представитель Центробанка отметил, что за 2019 год они будут выше, чем годом ранее, так как методики выявления случаев мошенничества стали более точными.

Ранее глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что рассчитывает уже в этом году внести на рассмотрение парламента законопроект, расширяющий полномочия операторов по блокировке звонков от телефонных мошенников.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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