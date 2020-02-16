Общество

Коммунисты провели викторину для жителей Пскова в преддверии 23 февраля

Члены Псковского городского отделения КПРФ во главе со вторым секретарем Псковского обкома КПРФ Дмитрием Михайловым и секретарем Псковского горкома Сергеем Богдановым провели на площади Ленина пикет в преддверии Дня защитника Отечества.

Как сообщает телеграм-канал «КПРФ Псков», коммунисты раздавали спецвыпуск газеты «Правда» и проводили викторины со всеми желающими. Псковичи с удовольствием отвечали на вопросы об истории Псковского края, улицах, названных в честь комсомольцев, и о дате 23 февраля – Дне рождения Советской армии.

Ветерану партии Виктору Воробьеву в честь 92 дня рождения вручили памятную медаль ЦК КПРФ «75 лет Великой Победы».

В пикете принимали участие коммунисты городского отделения комсомольцы и сторонники партии.