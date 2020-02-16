Общество

Сотрудники исправительных учреждений №2 и №4 приняли участие в Дне открытых дверей

День открытых дверей - ежегодно проводимое мероприятие, цель которого ознакомить абитуриентов и их родителей с условиями поступления и получения образования в ведомственном вузе ФСИН России.Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, участие в данном мероприятии приняли сотрудники двух подразделений территориального органа: заместитель начальника ИК-4 Павел Михайлов и исполняющий обязанности начальника отдела кадров ИК-2 Алексей Петраш.

В ходе встречи с представителями подразделений УФСИН России по Псковской области гости узнали многое о специфике уголовно-исполнительной системы, о возможностях карьерного роста и о социальных гарантиях, приобретаемых в случае поступления на службу.

С особым интересом гости посетили технические лаборатории, курсантское общежитие и столовую, познакомились с учебным полигоном и стрелковым тиром.

Окончанием мероприятия стала экскурсия по учебному заведению организованная коллегами из Псковского филиала академии ФСИН России.

«Подобные мероприятия приобретают особый смысл в качественном подборе кандидатов на службу в пенитенциарную систему. В перспективе будущие курсанты станут грамотными специалистами УИС, поэтому контроль и сопровождение будущих курсантов считаем одной из наших основных задач», - отметил заместитель начальника ИК-4 Павел Михайлов.