Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программ «Постскриптум»,которая начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Ведут эфир Константин Калиниченко и Надежда Назаренко.

Ключевые темы выпуска: Как выглядит список кандидатов на пост главы Печорского района? Куда исчезают сетки для раздельного сбора мусора? А также новый виток «битвы за "Титан-Полимер"» - суд по иску Игоря Батова к администрации Псковского района о незаконном выделении земель под строительство предприятия.

Звоните по телефону прямого эфира 56-73-72 и высказывайте мнение по обсуждаемым темам.