Общество

На окраине города Новосокольники станет светлее

Работа по улучшению освещенности улиц продолжается в городе Новосокольники. На сайте госзакупок объявлен аукцион на поставку и установку 200 светодиодных светильников.

Начальная цена контракта составляет 1 миллион 373 тысячи рублей. Как сообщил Псковской Ленте Новостей глава администрации города Николай Наумов, программа по повышению степени освещенности реализуется в муниципалитете уже третий год. «Уже заменили светильники на центральных улицах, теперь переходим на окраину. Мы это делаем за счет собственных средств, - рассказал он. - Когда придут новые светильники, мы с подрядчиком проедем по улицам и определим фронт работ».

Светильники мощностью 80-90 Вт должны быть установлена в течение 20 дней с момента подписания товарной накладной, срок их доставки - 10 дней после заключения контракта. Аукцион назначен на 25 февраля.