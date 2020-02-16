Общество

В России могут учредить почетное звание «Заслуженный работник ОПК»

Минпромторг разработал проект указа президента об установлении почетного звания «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации». Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишет «Парламентская газета».

Согласно пояснительной записке, такое почётное звание предлагается установить, учитывая особую роль ОПК в обеспечении обороноспособности и безопасности государства. Оно создаст возможность не только поощрения работников сферы оборонно-промышленного комплекса, но и повысит престиж труда в ней, полагают разработчики.

Проект предусматривает, что работников ОПК будут награждать за личные заслуги «в разработке, создании, внедрении в производство и организации производства современных образцов ВВСТ, высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения», обеспечении подготовки квалифицированных инженерно-технических кадров в интересах соответствующих организаций и так далее.