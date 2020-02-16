Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Группа BrainStorm в Пскове
«Мельница» в Пскове
«Европа Плюс» Первые на севере
Роман с мебелью: «12 стульев»
Дима Билан снова в БКЗ!
Дело Гавунаса
В чем гулять в конце зимы?
Мужской концерт для женщин
Гонки по вертикали
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 16.02.2020 21:222 Скончался известный псковский бизнесмен Сергей Дзева 17.02.2020 14:390 Александр Братчиков: Если к реконструкции и оснащению ДМШ №1 будут вопросы, то пусть органы проверяют 17.02.2020 14:310 На окраине города Новосокольники станет светлее 17.02.2020 14:250 Спрос «на удаленку» в Псковской области за 5 лет уменьшился на треть 17.02.2020 14:200 Первая россиянка заразилась китайским коронавирусом 17.02.2020 14:131 В России могут учредить почетное звание «Заслуженный работник ОПК»
 
 
 
Самое популярное 16.02.2020 21:222 Скончался известный псковский бизнесмен Сергей Дзева 15.02.2020 13:472 Дети и взрослые пострадали в результате ДТП с 4 автомобилями в Подборовье. ФОТО 16.02.2020 20:041 Очевидцы: У перекрестка Рижского и Юбилейной иномарка сбила псковича, пытавшегося избежать драки 16.02.2020 09:4947 Ситуация не радужная - Михаил Ведерников выразил недовольство ходом строительства кампуса ПсковГУ 14.02.2020 10:330 В Пскове открылась геномная лаборатория
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Депутат попросил Роспотребнадзор проверить наборы юных химиков

17.02.2020 13:51|ПсковКомментариев: 0

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич обратился в Роспотребнадзор с предложением проверить на безопасность наборы для юных химиков, а также разъяснить регулирование оборота таких товаров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующее письмо депутата главе ведомства Анне Поповой.

Речь идёт о наборах юного химика «Укрощение огня» и связанной с ним волной негативных отзывов и высказываний. Согласно открытым данным, в его состав входит аммоний двухромовокислый. Раньше это вещество использовалось на школьных уроках химии при демонстрации реакции «вулкана Бёттгера», когда при нагревании аммоний двухромовокислый разлагается, выделяя азот и пары воды с выбросом раскалённых твёрдых частиц оксида хрома. Однако, сейчас, отмечает Менделевич, из-за токсичности реактива этот эксперимент запрещён в школа[ большинства стран. При этом мнения экспертов и документы об обороте таких товаров противоречивы.

«Прошу вас, уважаемая Анна Юрьевна, организовать проведение всестороннего анализа и дать оценку в рамках компетенций возглавляемого вами ведомства. В частности, оказать содействие в разъяснении регулирования оборота (сертификации, розничной продажи и др.) наборов, содержащих различные химические вещества для проведения химических опытов для школьников и образовательных учреждений», — говорится в обращении Бориса Менделевича к главе Роспотребнадзора.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
За год в Пскове задержано более 500 пьяных водителей. Надо ли ужесточать наказание тех, кто садятся за руль в нетрезвом состоянии?
В опросе приняло участие 28 человек
17.02.2020, 14:390 Александр Братчиков: Если к реконструкции и оснащению ДМШ №1 будут вопросы, то пусть органы проверяют 17.02.2020, 14:310 На окраине города Новосокольники станет светлее 17.02.2020, 14:290 В Полистовском заповеднике полным ходом идет подготовка к туристическому сезону 2020 года 17.02.2020, 14:250 Спрос «на удаленку» в Псковской области за 5 лет уменьшился на треть
17.02.2020, 14:240 Беседа о Спасо-Елеазаровском монастыре пройдет сегодня в рамках встреч «Вечера на Печерском Подворье» 17.02.2020, 14:220 В Великих Луках задержали пьяного гражданина, находившегося в федеральном розыске 17.02.2020, 14:200 Первая россиянка заразилась китайским коронавирусом 17.02.2020, 14:131 В России могут учредить почетное звание «Заслуженный работник ОПК»
17.02.2020, 14:070 Разыскиваемый полицией Пскова мошенник задержан в городе-курорте 17.02.2020, 14:010 Для Стругокрасненской межрайонной больницы ищут главврача 17.02.2020, 13:510 Депутат попросил Роспотребнадзор проверить наборы юных химиков 17.02.2020, 13:470 Пять кандидатов на пост главы Печорского района получили регистрационные удостоверения
17.02.2020, 13:460 В 2019 году Арбитражным судом Псковской области принято к производству 5322 заявления 17.02.2020, 13:393 Жириновский предложил запретить брать на работу людей без прививок 17.02.2020, 13:310 Команда Псковской области завоевали призовые места в чемпионате и первенстве СЗФО по тхэквондо «Русский Воин» 17.02.2020, 13:230 Новая разметка появится на улицах Струг Красных
17.02.2020, 13:140 Имущество лагерей «Радуга» и «Нептун» хотят передать в оперативное управление стадиона «Машиностроитель» 17.02.2020, 13:054 Для «Псковпассажиравтотранса» планируется приобрести около 200 новых автобусов 17.02.2020, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 17.02.2020, 12:540 Администрация Пскова напоминает, что въезд в Корытовский лесопарк со стороны ул. Сосновой запрещен
17.02.2020, 12:470 Сотрудники исправительных учреждений №2 и №4 приняли участие в Дне открытых дверей 17.02.2020, 12:410 В Пскове росгвардейцы провели «Урок мужества» 17.02.2020, 12:360 Почти 45% читателей ПЛН совсем не беспокоит угроза распространения коронавируса 17.02.2020, 12:260 Минздрав РФ предлагает расширить национальный календарь вакцинации за счет дополнительных прививок
17.02.2020, 12:220 В Новосокольническом районе пожелавшая получить бонус пенсионерка лишилась более 100 тысяч рублей 17.02.2020, 12:210 «Экопром» установил дополнительные контейнеры в частном секторе Пскова 17.02.2020, 12:070 Псковичи приняли участие в зимнем фестивале дворового спорта «Русская зима» 17.02.2020, 12:0312 Последний «Шанс»: Псковским зоозащитникам больше нечем кормить 160 собак
17.02.2020, 12:010 Автобусная остановка на пересечении улиц Труда и Инженерной в Пскове будет построена во втором квартале 2020 года 17.02.2020, 11:470 На определение границ зон подтопления в Пыталовском районе потратят 2 миллиона рублей 17.02.2020, 11:431 В Центробанке назвали среднюю сумму кражи телефонных мошенников 17.02.2020, 11:391 «Постскриптум»: Куда исчезают сетки для раздельного сбора мусора и новый виток битвы за «Титан-Полимер»
17.02.2020, 11:310 Чемпионат СЗФО по ММА пройдет в Пскове 17.02.2020, 11:300 Нетрезвые водители-рецидивисты задержаны полицией в Пскове, Дно и Бежаницах 17.02.2020, 11:220 Поддельная банкнота в 5000 рублей изъята в великолукском магазине 17.02.2020, 11:190 Памятные мероприятия, приуроченные к открытию Года Памяти и Славы, пройдут 22 февраля в Дедовичах
17.02.2020, 11:140 Коммунисты провели викторину для жителей Пскова в преддверии 23 февраля 17.02.2020, 11:132 Мишустин поручил вице-премьерам представить программы развития регионов с проблемами в экономике 17.02.2020, 11:010 В Совфеде уверены, что РФ может перейти на контрактную систему в армии 17.02.2020, 10:594 В Псковской области несколько человек находятся на карантине после посещения стран, где есть заболевшие коронавирусом
17.02.2020, 10:540 Более 300 миллионов рублей будет вложено в ремонт Гдовского шоссе 17.02.2020, 10:523 Псковский хоккей: денег нет, но вы играйте 17.02.2020, 10:282 Противотаранные устройства смонтируют на улицах трех городов Псковской области 17.02.2020, 10:260 Региональной Кадастровой палатой в 2019 году было внесено 22 границы муниципальных образований
17.02.2020, 10:190 Россияне могут столкнуться с активизацией телефонного спама 17.02.2020, 10:190 Шторм нарушил паромное сообщение в Эстонии, обесточил тысячи домохозяйств 17.02.2020, 10:140 Участок дороги Струги Красные - Ляды отремонтирует ООО «ДАФ» 17.02.2020, 10:121 В Пскове прошел вечер-портрет «Девятнадцать» с писательницей Джолиан Лин
17.02.2020, 10:071 Эстафету добра организует Псковское региональное отделение Красного Креста 17.02.2020, 10:030 Заместитель областного прокурора проведет личный прием граждан в Новосокольниках 17.02.2020, 09:481 Тоталитарное село: режиссер Петр Шерешевский рассказал о новом спектакле на псковской сцене 17.02.2020, 09:410 Глава Локнянского района привлечена к ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок
17.02.2020, 09:350 Пожизненный срок грозит островичу за убийство сожительницы и ее матери 17.02.2020, 09:298 Бакалавры не смогут стать прокурорами 17.02.2020, 09:183 Артснаряд обезвредили саперы в Новосокольническом районе 17.02.2020, 09:080 Три пожара произошли в Псковской области из-за короткого замыкания
17.02.2020, 09:020 Нетрезвый водитель УАЗа устроил ДТП на дороге Псков - Гдов 17.02.2020, 09:010 Пскович пострадал при пожаре в подвале дома на Красноармейской 17.02.2020, 09:000 Мужской концерт для женщин пройдет в импровизированном ресторане «Зеленый попугай» Дома офицеров 17.02.2020, 08:591 Неизвестный ночью поджег здание лечебно-диагностического центра в Пскове
17.02.2020, 08:570 «Супер фитнес» дарит 23% скидку в честь 23 февраля 17.02.2020, 08:500 Синоптики из-за аномально теплой зимы прогнозируют раннюю весну в европейской части России 17.02.2020, 08:420 Сотрудники регионального Росреестра собрали книги для Псковской областной библиотеки 17.02.2020, 08:330 Новый метод воровства персональных данных появился в России
17.02.2020, 08:231 Бизнес попросил проверить случаи завышения ставок для застройщиков 17.02.2020, 08:162 «Умные» светофоры и «дружелюбные» переходы появятся в России 17.02.2020, 07:352 Борис Моисеев затмил Пугачеву размером пенсии 17.02.2020, 07:111 Штормовой ветер принесет в Псковскую область рекордное потепление
17.02.2020, 07:030 Россиян ждут длинные выходные из-за Дня защитника Отечества 17.02.2020, 00:290 Ученые рассказали о вызываемой дневным сном угрозе для жизни 17.02.2020, 00:100 Михаил Ведерников отметил проблемы с водоснабжением, дорогами и школьным питанием в Псковской области 16.02.2020, 23:224 Очень непростая судьба - губернатор Псковской области высказался о маршале Рокоссовском
16.02.2020, 22:491 Многодетный россиянин убил жену и покончил с собой 16.02.2020, 22:212 Псковичи возмущены: Из установленных электронных табло работают только два 16.02.2020, 21:222 Скончался известный псковский бизнесмен Сергей Дзева 16.02.2020, 20:541 В Пскове состоялся V Молодежный Сретенский бал. ФОТО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.