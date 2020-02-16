Общество

Депутат попросил Роспотребнадзор проверить наборы юных химиков

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич обратился в Роспотребнадзор с предложением проверить на безопасность наборы для юных химиков, а также разъяснить регулирование оборота таких товаров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующее письмо депутата главе ведомства Анне Поповой.

Речь идёт о наборах юного химика «Укрощение огня» и связанной с ним волной негативных отзывов и высказываний. Согласно открытым данным, в его состав входит аммоний двухромовокислый. Раньше это вещество использовалось на школьных уроках химии при демонстрации реакции «вулкана Бёттгера», когда при нагревании аммоний двухромовокислый разлагается, выделяя азот и пары воды с выбросом раскалённых твёрдых частиц оксида хрома. Однако, сейчас, отмечает Менделевич, из-за токсичности реактива этот эксперимент запрещён в школа[ большинства стран. При этом мнения экспертов и документы об обороте таких товаров противоречивы.

«Прошу вас, уважаемая Анна Юрьевна, организовать проведение всестороннего анализа и дать оценку в рамках компетенций возглавляемого вами ведомства. В частности, оказать содействие в разъяснении регулирования оборота (сертификации, розничной продажи и др.) наборов, содержащих различные химические вещества для проведения химических опытов для школьников и образовательных учреждений», — говорится в обращении Бориса Менделевича к главе Роспотребнадзора.