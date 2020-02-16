Общество

Почти 45% читателей ПЛН совсем не беспокоит угроза распространения коронавируса

Почти 45% читателей Псковской Ленты Новостей совсем не беспокоит угроза распространения смертельного китайского вируса. В опросе ПЛН они отметили, что их беспокоят совершенно другие проблемы.

При этом 28,05% опрошенных заявили, что их беспокоят многие вопросы - от глобального потепления до новых вирусов.

12,71% читателей выразили надежду на то, что слухи об опасности вируса сильно преувеличены, и их это не коснется. А вот чуть более 9% опрошенных очень обеспокоены угрозой и реально боятся заболеть пневмонией, вызываемой коронавирусом нового типа.

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Чуть более 4% читателей считают, что для того, чтобы себя обезопасить достаточно следовать рекомендациям врачей и не ездить в Азию. 0,98% опрошенных вообще ничего не слышали о коронавирусе нового типа.

В опросе приняли участие 1526 читателей ПЛН.