Общество

В Пскове росгвардейцы провели «Урок мужества»

Сотрудники ОМОН управления Росгвардии по Псковской области провели для учеников школы №24 им. Л.И. Малякова урок мужества, посвященный сотруднику ОМОН, кавалеру ордена мужества Сергею Васильеву.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в мероприятии приняли участие сотрудники и ветераны ОМОН территориального управления Росгвардии.

Росгвардейцы рассказали о боевом пути своего сослуживца Сергея Васильева, который погиб 16 февраля 2000 года при исполнении служебного долга. Также бойцы ОМОН рассказали ребятам о службе и об истории отряда. Школьники узнали, какими моральными и физическими качествами нужно обладать, чтобы поступить на службу в спецподразделение Росгвардии.

После мероприятия учащиеся и сотрудники ОМОН возложили цветы к мемориальной доске, расположенной на фасаде учебного заведения.

Отметим, Сергей Николаевич Васильев сотрудник ОМОН, погибший 16 февраля 2000 года. Сергей Васильев в составе оперативной группы осуществлял разведку на Северном Кавказе в городской местности. Обеспечивая безопасное продвижение оперативной группы, он шёл во главе колонны, расчищая минные заграждения, находящиеся на пути следования. В одном из кварталов их группа была подвергнута обстрелу из подствольных гранатомётов. В завязавшемся бою, прикрывая рассредоточение и развёртывание группы, Сергей Васильев получил смертельное ранение.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, указом президента Российской Федерации № 2051 от 23 декабря 2000 года прапорщик милиции Васильев Сергей Николаевич был награждён орденом мужества (посмертно).