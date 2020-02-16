Общество

Спрос «на удаленку» в Псковской области за 5 лет уменьшился на треть

Удаленная занятость – формат работы, популярность которого растет во всем мире. Кроме того, в нашей стране сейчас активно меняется подход к фрилансу. Все эти процессы оказывают большое влияние на российский рынок труда. Аналитики hh.ru Северо-Запада решили выяснить, кого готовы привлекать «на удаленку» работодатели Псковской области, кто ищет удаленную занятость, и как развивается фриланс-рынок сегодня.

Доля вакансий с удаленным форматом работы составила всего 4% от общего числа предложений о работе, открытых в Псковской области за минувший год. Однако за последние 5 лет спрос на специалистов, готовых трудиться удаленно, уменьшился на 32%.

Чаще всего работу вне офиса предлагали начинающим специалистам (51% от всех вакансий с удаленным типом занятости, размещенных в 2019 году на hh.ru в Псковской области), кандидатам из сферы продаж (29%), IT-специалистам (18%), административному персоналу (18%), представителям сферы управления персоналом (11%). Чуть меньше вариантов для маркетологов (8%) и соискателей из профобласти науки и образования (6%). Если говорить о конкретных профессиях, больше шансов найти удаленную работу у менеджеров по работе с клиентами, специалистов по телемаркетингу, торговых представителей, программистов и разработчиков, web-мастеров, специалистов call-центров, секретарей, рекрутеров, интернет-маркетологов, преподавателей и репетиторов.

Работодатели достаточно лояльны к опыту работы специалистов, готовых работать удаленно: 63% вакансий доступны начинающим специалистам. Около трети работодателей разместили предложения о работе для соискателей с релевантным опытом работы от 1 года до 3 лет. И только 5% вакансий ориентированы на опытных фрилансеров, работающих на рынке более 3 лет.

Лояльные требования сказываются на уровне оплаты труда: в вакансиях с удаленной занятостью среднее финансовое вознаграждение равняется 30 000 рублей. Причем ожидания специалистов-фрилансеров в начале 2020 года составляют 35 000 рублей.

Наиболее активно ищут удаленную работу соискатели в возрасте от 26 до 35 лет (35%) и 36-45 лет (26%). Также вакансии с удаленным типом занятости интересны кандидатам до 25 лет (21%). Лишь 3% соискателей от 55 лет готовы рассмотреть для себя дистанционный формат работы.

У подавляющего большинства потенциальных фрилансеров из Псковской области высшее (72%) или незаконченное высшее образование (8%). Еще 14% закончили ссуз.

В числе ключевых навыков, которые указаны в резюме соискателей с упоминанием удаленной занятости, чаще всего встречаются следующие: владение ПК (24%), организаторские навыки (16%) работа в команде (14%), ведение переговоров (12%), грамотная речь (12%), Adobe Photoshop (11%), деловая переписка (10%), управление персоналом (10%).