Общество

В 2019 году Арбитражным судом Псковской области принято к производству 5322 заявления

Состоялось общее собрание коллектива Арбитражного суда Псковской области, на котором подведены итоги деятельности суда за 2019 год. В 2019 году в Арбитражный суд Псковской области поступило 6026 исковых заявлений (заявлений), что на 3% больше, чем в 2018 году (5849 заявлений), на 10,1% больше, чем в 2017 году (5475 заявлений) и на 33,2% больше, чем в 2016 году (4523 заявления), сообщили Псковской Ленте Новостей в областном Арбитражном суде.

Из 6026 поступивших в 2019 году исковых и иных заявлений поступило:

4437 исковых и иных заявлений по экономическим спорам и другим делам, возникающим из гражданских правоотношений, что на 4,2% меньше, чем в 2018 году (4634 дела) и составляет 73,6% от общего количества поступивших исковых заявлений;

1082 исковых и иных заявлений по экономическим спорам и другим делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, что на 12,5% больше, чем в 2018 году (962 дела) и составляет 17,9 % от общего количества поступивших исковых заявлений;

1 заявление об установлении фактов, имеющих юридическое значение, в 2018 году - 4 дела, что составляет 0,05 % от общего количества поступивших исковых заявлений;

505 заявлений по делам о несостоятельности (банкротстве), что на 102,8% больше, чем в 2018 году (249 дел) и составляет 8,4 % от общего количества поступивших исковых заявлений;

1 заявление о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений, что составляет 0,05 % от общего количества поступивших исковых заявлений.

Из числа поступивших исковых заявлений (заявлений):