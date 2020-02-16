В 2019 году Арбитражным судом Псковской области принято к производству 5322 заявления

Состоялось общее собрание коллектива Арбитражного суда Псковской области, на котором подведены итоги деятельности суда за 2019 год. В 2019 году в Арбитражный суд Псковской области поступило 6026 исковых заявлений (заявлений), что на 3% больше, чем в 2018 году (5849 заявлений), на 10,1% больше, чем в 2017 году (5475 заявлений) и на 33,2% больше, чем в 2016 году (4523 заявления), сообщили Псковской Ленте Новостей в областном Арбитражном суде.
Из 6026 поступивших в 2019 году исковых и иных заявлений поступило:
- 4437 исковых и иных заявлений по экономическим спорам и другим делам, возникающим из гражданских правоотношений, что на 4,2% меньше, чем в 2018 году (4634 дела) и составляет 73,6% от общего количества поступивших исковых заявлений;
- 1082 исковых и иных заявлений по экономическим спорам и другим делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, что на 12,5% больше, чем в 2018 году (962 дела) и составляет 17,9 % от общего количества поступивших исковых заявлений;
- 1 заявление об установлении фактов, имеющих юридическое значение, в 2018 году - 4 дела, что составляет 0,05 % от общего количества поступивших исковых заявлений;
- 505 заявлений по делам о несостоятельности (банкротстве), что на 102,8% больше, чем в 2018 году (249 дел) и составляет 8,4 % от общего количества поступивших исковых заявлений;
- 1 заявление о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений, что составляет 0,05 % от общего количества поступивших исковых заявлений.
Из числа поступивших исковых заявлений (заявлений):
- принято к производству 5322 заявления, что на 2,1% меньше, чем за 2018 год (5436 заявлений);
- возвращено заявителям 636 заявлений, что на 31,7% больше, чем за 2018 год (483 заявления);
- отказано в принятии 153 заявлений, что на 135,4% больше, чем за 2018 год (65 заявлений).
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