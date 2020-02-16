Общество

Для Стругокрасненской межрайонной больницы ищут главврача

Проводится конкурс на замещение вакантной должности главного врача Стругокрасненской межрайонной больницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковской области.

Среди квалификационных требований к претендентам: высшее медицинское образование по специальности «лечебное дело», «педиатрия», «медико-профилактическое дело», «стоматология»; стаж работы в медорганизациях на должностях не ниже заведующего структурным подразделением не менее 3 лет; наличие действующего сертификата по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

Срок подачи документов в конкурсную комиссию - 21 день со дня первого опубликования на сайте, 11 февраля.

Документы принимаются ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.30 по адресу: город Псков, улица Некрасова, 23, комитет по здравоохранению Псковской области, отдел кадров, кабинет № 283, телефон 8(811) 299-899 доб. 115 и 112.