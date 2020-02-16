Общество

Память погибших в Афганской войне почтили учащиеся вечерней школы СИЗО-1

Память ветеранов и погибших в Афганской войне почтили учащиеся учебно-консультационного пункта вечерней школы следственного изолятора №1. Для них был организован тематический информационный час, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото пресс-службы УФСИН России по Псковской области

Ребята познакомились с историей начала войны и посмотрели документальный фильм-хронику Афганской войны.

«На мероприятии перед учащимися выступила адвокат Мария Поцитун, которая поделилась воспоминаниями о том, что работа её родителей позволяла ей в детстве общаться с молодыми солдатами, которые лечились от ранений, полученных на Афганской войне. Она пожелала ребятам помнить, что надо радоваться жизни и чтить память о солдатах, которые, не жалея своей жизни, сохраняют мирное небе над нашими головами», - рассказала классный руководитель УКП Наталья Афанасьева.

Также дети читали стихии, слушали музыкальные композиции и оформили стенд «Вечная память погибшим. Помним!». После слушатели зажгли свечи и минутой молчания почтили память погибших.

«Афганская война ушла в историю. Никем и никому не объявленная, героическая и трагическая, она оказалась в два раза длиннее, чем Великая Отечественная война. Пока память о далекой афганской войне жива, стереть события той войны не смогут ни годы, ни расстояния» - подвела итоги занятия Наталья Афанасьева.