Общество

Первая россиянка заразилась китайским коронавирусом

Гражданка России заразилась новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess в Японии, сообщает российское посольство. Лайнер две недели находится на карантине. Общее число зараженных на судне достигло 454 человек. Всего на борту находится около 3,6 тыс. человек, пишет газета «Коммерсантъ».

В диппредставительстве РФ рассказали, что в ближайшее время зараженную россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения. Информацию о состоянии россиянки и точные сроки ее госпитализации в посольстве не сообщили.

На борту Diamond Princess находится около 3,6 тыс. человек из 50 стран. Корабль вышел из японского города Иокогама 20 января и вернулся 3 февраля. После того, как один из пассажиров, 25 января сошедший с судна в Гонконге, оказался зараженным, лайнер решили поместить на карантин. До среды, 19 февраля, Diamond Princess находится в японском порту близ Токио.

США, Италия, Южная Корея, Канада и Гонконг решили эвакуировать своих граждан с круизного лайнера. Россия будет обсуждать шаги по возвращению своих граждан, находящихся на Diamond Princess, по завершении карантина, сообщил журналистам заместитель главы МИД РФ Игорь Моргулов. Он сделал это заявление до того, как стало известно о заражении россиянки.

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Напомним, новый тип вируса был выявлен в Китае в конце декабря 2019 года. Случаи заражения вирусом зафиксированы в 26 странах. От болезни умерли более 1,7 тыс. человек, число зараженных превышает 70 тыс. За время эпидемии в РФ выявили два случая заражения (в Тюменской области и Забайкалье). Оба заболевших были гражданами Китая, их уже выписали из больниц. Всемирная организация здравоохранения 12 февраля заявила, что ситуация с распространением заболевания стабилизировалась, но о спаде эпидемии говорить рано. Тем временем ученые из Китая разработали экспресс-тест, который за 15 минут может выявить новый тип коронавируса.